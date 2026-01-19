La Spezia studenti in piazza e davanti alla scuola del 18enne accoltellato in classe | Giustizia per Aba

A La Spezia, studenti e cittadini si sono riuniti per chiedere giustizia dopo l’accoltellamento dell’18enne Abanoud Youssef in classe. Cortei pacifici e veglie silenziose hanno coinvolto la comunità, profondamente scossa dall’evento. Le autorità proseguono le indagini mentre si svolgono i funerali di Aba, simbolo di un episodio che ha lasciato il segno nella città.

Cortei e veglie silenziose dopo l’uccisione di Abanoud Youssef. La città sconvolta, indagini in corso e lutto cittadino nel giorno dei funerali A La Spezia, il corteo degli studenti partito in mattinata ha raggiunto piazza Europa davanti al Palazzo comunale, dove i ragazzi hanno steso uno striscione con la scritta “Giustizia per Aba – Vive con noi”. Davanti alle porte chiuse del Municipio si è tenuto un sit-in silenzioso, accompagnato da cartelli e messaggi in ricordo di Abanoud Youssef, il ragazzo accoltellato a morte venerdì scorso. “Il tuo ricordo è più forte della tua assenza” è una delle frasi esposte dagli studenti, che chiedono risposte e attenzione da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Stamattina a La Spezia, centinaia di studenti si sono radunati davanti all'Istituto Einaudi-Chiodo per manifestare in modo pacifico, chiedendo giustizia per Abanoub, vittima di un tragico episodio avvenuto in classe. La protesta, caratterizzata da grida e fumogeni, riflette il desiderio di verità e sicurezza, coinvolgendo ragazzi di diverse età e scuole della città. Un momento di confronto e solidarietà che evidenzia l'importanza di affrontare con attenzione e rispetto

È morto il 18enne accoltellato in classe, arrestato uno studente minorenne: l’aggressione in una scuola a La Spezia

Un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato durante una lite in classe a La Spezia. Un altro studente, anche lui minorenne, è stato arrestato dalle autorità in relazione all’accaduto. L’episodio ha generato preoccupazione tra la comunità scolastica e le forze dell’ordine stanno approfondendo le motivazioni e le circostanze dell’incidente.

