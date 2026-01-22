A Voltri arriva il tradizionale Cimento Invernale con bevande calde e focaccia per tutti

Il 25 gennaio a Voltri si svolge il 52° Cimento Invernale, un evento tradizionale organizzato dal Circolo Pescasport F. Aperto a tutti, l’iniziativa prevede un’immersione in mare seguita da bevande calde e focaccia. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e tradizione, nel rispetto delle norme di sicurezza e in un’atmosfera semplice e accogliente.

Domenica 25 gennaio appuntamento a Voltri con il 52° Cimento Invernale non competitivo e aperto a tutti, a cura del Circolo Pescasport F. Durante con il patrocinio del Comune di Genova Municipio VII Ponente. Iscrizione a partire dalle 8:30, cimento fissato alle ore 10 e a seguire premiazione.

