Torna il Cimento Invernale a Riva Trigoso con bevande calde e panettone
Nuovo appuntamento con il tradizionale Cimento Invernale di Riva Trigoso, un evento atteso e partecipato che si svolgerà come da consuetudine la mattina del 26 dicembre sulla spiaggia di ponente di Riva Trigoso.Alle ore 10:30 i più coraggiosi si riuniranno per un tuffo nelle fresche acque della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Cimento invernale della Locride: torna la sfida nelle acque del Mar Ionio
Leggi anche: A cavallo per colline e montagna tra neve e freddo: ecco il Cimento Invernale
Cavi: tuffo in mare giovedì 24 alle 11 in località Cigno; Sestri Levante, tutti gli eventi per le feste di Natale.
Diano Marina, dopo 13 anni torna il cimento invernale - Prendere la rincorsa, tuffarsi nelle acque gelide e sfidare le temperature rigide per iniziare l’anno con un tocco di adrenalina, coraggio e tradizione: dopo ben 13 anni di assenza, ... riviera24.it
Cimento invernale a Riva Trigoso, record di partecipanti - Genova – Oltre 270 partecipanti al cimento invernale di Riva Trigoso organizzato dall'associazione del Bagnun e dal Comune di Sestri Levante. ilsecoloxix.it
Cimento a Riva Trigoso batte record, 274 partecipanti - Oltre 270 partecipanti al cimento invernale di Riva Trigoso organizzato dall' Associazione del Bagnun e dal Comune di Sestri Levante. ansa.it
Tuffo di Natale alla Venere Azzurra: a Lerici torna il cimento della vigilia x.com
Dopo 13 anni torna il Cimento Invernale: i dianesi sfidano le acque gelide Leggi l'articolo:https://www.lavocediimperia.it/2025/12/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-7/articolo/dopo-13-anni-torna-il-cimento-invernale-i-dianesi-sfidano-le-acque-gelide.html - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.