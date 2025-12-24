Torna il Cimento Invernale a Riva Trigoso con bevande calde e panettone

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con il tradizionale Cimento Invernale di Riva Trigoso, un evento atteso e partecipato che si svolgerà come da consuetudine la mattina del 26 dicembre sulla spiaggia di ponente di Riva Trigoso.Alle ore 10:30 i più coraggiosi si riuniranno per un tuffo nelle fresche acque della. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Cavi: tuffo in mare giovedì 24 alle 11 in località Cigno; Sestri Levante, tutti gli eventi per le feste di Natale.

torna cimento invernale rivaDiano Marina, dopo 13 anni torna il cimento invernale - Prendere la rincorsa, tuffarsi nelle acque gelide e sfidare le temperature rigide per iniziare l’anno con un tocco di adrenalina, coraggio e tradizione: dopo ben 13 anni di assenza, ... riviera24.it

Cimento invernale a Riva Trigoso, record di partecipanti - Genova – Oltre 270 partecipanti al cimento invernale di Riva Trigoso organizzato dall'associazione del Bagnun e dal Comune di Sestri Levante. ilsecoloxix.it

Cimento a Riva Trigoso batte record, 274 partecipanti - Oltre 270 partecipanti al cimento invernale di Riva Trigoso organizzato dall' Associazione del Bagnun e dal Comune di Sestri Levante. ansa.it

