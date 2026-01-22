A Vimercate passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Vimercate, la Fiamma olimpica attraverserà le strade della città durante il percorso verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La tappa, numero 58 e 59, si svolgerà prima di proseguire verso San Siro, dove sarà accesa la fiaccola ufficiale. Per garantire la sicurezza, alcune vie saranno temporaneamente chiuse al traffico. L’evento segna un importante momento di avvicinamento alle Olimpiadi, che prenderanno il via il 6 febbraio 2026.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 e 59, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale sono 11 i comuni brianzoli attraverso cui.🔗 Leggi su Monzatoday.it Arriva la Fiamma olimpica in Brianza: dove passa, tutte le strade chiuseLa Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane. Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica passa per Napoli: strade chiuse il 23 dicembreIl 23 dicembre, Napoli sarà attraversata dalla fiamma olimpica in occasione di Milano-Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Olimpiadi invernali: Atene consegna la fiamma olimpica all'Italia Argomenti discussi: Verso Milano Cortina 2026: passa la fiaccola olimpica in Brianza, le mappe paese per paese; Fiamma olimpica in Brianza: gli orari del passaggio della torcia comune per comune; Fiamma Olimpica in Brianza: dove passa comune per comune. Le vie interessate; La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso. A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseLe Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa ... monzatoday.it Arriva la Fiamma olimpica in Brianza: dove passa, tutte le strade chiuseA Vimercate la Fiamma inizierà il suo percorso da via Montello, proseguendo lungo via Aldo Motta fino a via Giuseppe Mazzini, svoltando poi per via Pinamonte verso via Rota. Da qui la Fiamma ... monzatoday.it

