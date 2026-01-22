A Tramonti una domenica all’insegna dell’identità territoriale e delle tradizioni

Il Comune di Tramonti si prepara a vivere una domenica dedicata alla valorizzazione dell’identità territoriale e delle tradizioni locali. Il 25 gennaio sarà un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso eventi e iniziative che richiamano le radici e le usanze di questa zona. Un momento importante per conoscere e condividere il patrimonio culturale di Tramonti, nel rispetto delle sue tradizioni.

di Emilia Filocamo Sarà una domenica dedicata all'identità territoriale, oltre che al senso di appartenenza alla comunità e alla tradizione, quella che il Comune di Tramonti si appresta a vivere il 25 gennaio. Alle ore 17.30, nell'aula consiliare della cittadina costiera, avrà luogo la cerimonia di premiazione del Concorso dei Presepi del Natale 2025, un evento che ha visto l'adesione e la partecipazione di scuole, parrocchia e famiglie. L'appuntamento, segna dunque la conclusione di un percorso, quello del concorso, che non è stato soltanto un doveroso tributo all'artigianato e alla maestria locali, alle tradizioni, ma anche un momento di aggregazione sociale capace di valicare le distanze e le differenze tra le generazioni, tra presente e passato.

