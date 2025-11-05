Guerra del Sale tre giorni all' insegna della storia e delle tradizioni
Tre giorni di rievocazioni, Fiera Rinascimentale, mercato bio e taverne per la settima edizione della Guerra del Sale di Torgiano. L'evento è stato presentato oggi nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, sede della Fondazione Perugia, la VII edizione de: “La Guerra del Sale”, che si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
: di Nicole Renzi Dal 7 al 9 novembre, nel centro storico di Corciano (PG), si tiene la rievocazione storica e rinascimentale della “Guerra del Sale”. Tra cortei in costume, scontri scenici e mercati medievali, i visitato - facebook.com Vai su Facebook
Guerra del Sale, tre giorni all'insegna della storia e delle tradizioni - Settima edizione per l'appuntamento dedicato alla rievocazione della resistenza di Torgiano all'esercito papale. Si legge su perugiatoday.it
Tre giorni con Emergency a Macerata 'Contro la guerra' - Macerata Emergency propone una serie di incontri "Contro la guerra": in ricordo del suo fondatore, il chirurgo Gino Strada che, avendone visto le conseguenze, considerava l'abolizione della guerra non ... Secondo ansa.it