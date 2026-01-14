Alla Biblioteca del Vicolo una serata all' insegna della convivialità e delle tradizioni locali

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 19:00, la Biblioteca del Vicolo, situata nell'Ex Convento di Santa Chiara, ospita l'evento “Sapòri Antìcu - Vinu e Poesìe ti na Vota”. Un incontro dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, alla memoria e alla convivialità, attraverso letture e degustazioni di vini tipici. Un'occasione per riscoprire le radici culturali del territorio in un’atmosfera semplice e autentica.

BRINDISI - Una serata all'insegna della memoria, della convivialità e delle tradizioni locali: domenica 18 gennaio 2026, alle 19:00, la Biblioteca del Vicolo, all'interno del complesso dell'Ex Convento di Santa Chiara, ospita l'evento "Sapòri Antìcu - Vinu e Poesìe ti na Vota", un appuntamento.

