A Seveso passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Seveso, la Fiamma olimpica attraversa le strade della città in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le tappe del 3 e 4 febbraio hanno comportato la chiusura temporanea di alcune vie, in preparazione dell’evento che culminerà con l’accensione del tripode a San Siro il 6 febbraio. La manifestazione rappresenta un momento di condivisione e festa per l’intera regione in vista dell’avvio ufficiale dei Giochi.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.

