A Seregno passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Seregno, la Fiamma olimpica passerà nelle prossime ore, provocando la chiusura temporanea di alcune strade. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano, con l’evento principale previsto per il 6 febbraio, quando la Fiamma verrà accesa allo stadio di San Siro. La tappa in Brianza, con le tappe 58 e 59, fa parte del percorso di avvicinamento alle gare, coinvolgendo diverse località della regione.

Nel totale sono 11 i comuni brianzoli attraverso i quali i tedofori porteranno la Fiaccola, che nel pomeriggio di martedì 3 febbraio passerà per Seregno. A Seregno il passaggio della Fiaccola è previsto con partenza intorno alle ore 15 da piazzale Cadorna. La Torcia percorrerà poi corso Matteotti, via Rossini, via Verdi, via Stoppani, via San Vitale (direzione sud), via Santa Valeria e via Cadore, per proseguire verso Meda. Come ha spiegato il Comune “le chiusure stradali avverranno per blocchi progressivi, seguendo l’avanzamento della torcia. Il transito nel territorio comunale durerà circa 50–60 minuti, con riaperture graduali delle strade subito dopo il singolo passaggio”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

