A Seveso passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Seveso si svolgerà il passaggio della Fiamma olimpica, momento che anticipa l’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, previsto per il 6 febbraio. Le tappe precedenti hanno attraversato diverse zone della Brianza, coinvolgendo anche le strade di Seveso, dove alcune vie saranno temporaneamente chiuse durante il passaggio. Questo evento rappresenta un importante preludio alle competizioni che si terranno tra Milano e Cortina d’Ampezzo.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse Leggi anche: A Lesmo passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Verso Milano Cortina 2026: passa la fiaccola olimpica in Brianza, le mappe paese per paese; Fiamma olimpica in Brianza: gli orari del passaggio della torcia comune per comune; Pietre d’inciampo e deportazione in Brianza: una mostra in biblioteca; Promozione B – Olginatese a +4, il Meda sbanca Lesmo nel finale e Ars da argento. A Seveso passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseLe Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa ... monzatoday.it Le vacanze natalizie finiscono...il bucato no 7 GENNAIO – SIAMO APERTI! Ricomincia l’anno con capi puliti e profumati! Ti aspettiamo nelle nostre 4 sedi in Brianza: SEREGNO | MEDA | SEVESO + Self Service Prenota ora o passa direttamente da no - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.