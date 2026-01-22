A Seregno passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Seregno, in occasione della passing della Fiamma olimpica, alcune strade saranno temporaneamente chiuse per garantire la sicurezza dell’evento. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano, con l’accensione della Fiamma prevista per il 6 febbraio a San Siro, dopo aver attraversato varie località della Brianza nelle tappe del 3 e 4 febbraio. Si consiglia di prestare attenzione ai provvedimenti temporanei e alle eventuali modifiche al traffico.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse Leggi anche: A Lesmo passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Verso Milano Cortina 2026: passa la fiaccola olimpica in Brianza, le mappe paese per paese; Fiamma olimpica in Brianza: gli orari del passaggio della torcia comune per comune; La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso; Quando passa la Fiamma Olimpica a Como: le tappe. A Seregno passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseA Seregno il passaggio della Fiaccola è previsto con partenza intorno alle ore 15 da piazzale Cadorna. La Torcia percorrerà poi corso Matteotti, via Rossini, via Verdi, via Stoppani, via San Vitale ... monzatoday.it Verso Milano Cortina 2026: passa la fiaccola olimpica in Brianza, le mappe paese per paeseMartedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026: arriva in Brianza la fiaccola delle olimpiadi ... msn.com Al Mercatino di Seregno trovi anche gioielli Swarovski usati: eleganti, luminosi e perfetti come idea regalo per San Valentino… senza spendere una follia. Qui scegli con gusto e a un prezzo davvero conveniente. Passa in negozio e scopri anche collane, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.