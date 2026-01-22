A Lesmo passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Lesmo, la Fiamma olimpica attraversa le strade della località, causando temporanee chiusure al traffico. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano, con l’evento principale previsto per il 6 febbraio. La staffetta della Fiamma, che ha toccato diverse tappe in Brianza, culminerà nell’accensione dello stadio di San Siro, segnando l’inizio ufficiale dei Giochi.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

