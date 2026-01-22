A Lesmo passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Lesmo, la Fiamma olimpica attraversa le strade della Brianza in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La manifestazione, prevista per le tappe 58 e 59 il 3 e 4 febbraio, comporta la chiusura temporanea di alcune vie. L’evento rappresenta un momento simbolico che anticipa l’apertura ufficiale dei giochi il 6 febbraio, con l’accensione dello stadio di San Siro.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Lesmo passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseA Lesmo, la Fiamma olimpica attraversa le strade della località, causando temporanee chiusure al traffico.

