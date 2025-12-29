Sarri si è operato al cuore il comunicato della Lazio

Oggi Maurizio Sarri si è sottoposto a un intervento al cuore programmato. La Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale aggiornando sulle sue condizioni, confermando che l’operazione è andata a buon fine e che il tecnico si trova in fase di recupero. La società ha espresso ottimismo circa il decorso post-operatorio e ha rassicurato i tifosi sulla salute dell’allenatore.

Nella mattina di oggi Maurizio Sarri si è sottoposto a un piccolo intervento programmato da tempo. La Lazio con un comunicato ha aggiornato sulle condizioni del suo allenatore “La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri si è operato al cuore, il comunicato della Lazio Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore: le condizioni dell'allenatore della Lazio Leggi anche: Sarri operato al cuore, la nota della Lazio: “Tornerà in panchina nei prossimi giorni” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maurizio Sarri operato al cuore, tifosi preoccupati per l'allenatore della Lazio: «Fibrillazione atriale». Come sta - L'intervento si è svolto oggi 29 dicembre 2025 al Policlinico Tor Vergata. msn.com

Maurizio Sarri operato al cuore: intervento programmato e riuscito - Ora un breve periodo di riposo, ma punta ad essere in panchina per la gara del 4 gennaio contro il Napoli ... lanazione.it

Sarri operato al cuore, la Lazio comunica l’esito positivo - L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è stato operato al cuore per via di una fibrillazione atriale, tra poco tornerà in panchina ... toro.it

Sarri operato a Roma per fibrillazione atriale: tornerà in campo nei prossimi giorni x.com

Udine, finale bollente per la Lazio! Pareggio amaro e polemiche per il gol di Davis: ora occhi puntati sul Giudice Sportivo. Cataldi a rischio squalifica L'ironia verso l'arbitro Colombo potrebbe costargli caro. La Lazio di Sarri mantiene il silenzio stampa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.