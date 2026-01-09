Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo sono appena stato operato Fate un controllo in più | l’appello di Gianluca Galassi

Gianluca Galassi, giocatore di pallavolo e membro della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ha recentemente subito un intervento chirurgico per un tumore al testicolo. Con questo messaggio, invita a non sottovalutare l’importanza della prevenzione e a effettuare controlli regolari. La diagnosi precoce può fare la differenza nella lotta contro questa patologia, sottolineando l’importanza di prendersi cura della propria salute con attenzione e costanza.

"La prevenzione è fondamentale". L'appello arriva da Gianluca Galassi, centrale della nazionale di pallavolo e della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che oggi ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al testicolo. Il 28enne trentino, due volte campione del mondo con la maglia azzurra, proprio pochi mesi fa è stato protagonista con l'Italia del trionfo nelle Filippine. "Ciao a tutti, c'è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese", esordisce Galassi nel suo messaggio.

