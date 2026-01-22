A Meda passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Meda si svolgerà la tappa della Fiamma olimpica, parte delle celebrazioni per Milano Cortina 2026. Le strade interessate saranno temporaneamente chiuse per consentire il passaggio, previsto il 3 e 4 febbraio. Questo evento segna l’avvicinarsi delle Olimpiadi, che inizieranno ufficialmente il 6 febbraio, con la cerimonia di accensione dello stadio di San Siro.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse

Leggi anche: A Lesmo passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: La fiamma olimpica passa per Meda: orari e vie interessate; Verso Milano Cortina 2026: passa la fiaccola olimpica in Brianza, le mappe paese per paese; Quando passa la Fiamma Olimpica a Como: le tappe; La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso.

A Meda passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseLe Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa ... monzatoday.it

La fiamma olimpica passa per Meda: orari e vie interessateCresce l'attesa per l'arrivo della fiamma olimpica a Meda. Scopri il percorso ufficiale tra le vie del centro, gli orari della 58esima tappa di Milano Cortina 2026 ... mbnews.it

Makai Uramakeria. . ` Da Makai è possibile! Passa a trovarci https://makaimeda.plateform.app/welcome Siamo la prima Uramakeria della Lombardia Siamo stati premiati da Tr - facebook.com facebook