A Vimercate passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

Da monzatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vimercate, le strade saranno temporaneamente chiuse a causa del passaggio della Fiamma olimpica, parte delle celebrazioni per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La torcia attraverserà la zona nelle tappe 58 e 59, prima di arrivare a San Siro il 6 febbraio. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo per eventuali disagi.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 e 59, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale sono 11 i comuni brianzoli attraverso cui.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseA Vimercate, la Fiamma olimpica attraverserà le strade della città durante il percorso verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

A Lesmo passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseA Lesmo, la Fiamma olimpica attraversa le strade della località, causando temporanee chiusure al traffico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olimpiadi invernali: Atene consegna la fiamma olimpica all'Italia

Video Olimpiadi invernali: Atene consegna la fiamma olimpica all'Italia

Argomenti discussi: Verso Milano Cortina 2026: passa la fiaccola olimpica in Brianza, le mappe paese per paese; A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse; Fiamma olimpica in Brianza: gli orari del passaggio della torcia comune per comune; Fiamma Olimpica in Brianza: dove passa comune per comune. Le vie interessate.

a vimercate passa laA Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseLe Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa ... monzatoday.it

a vimercate passa laArriva la Fiamma olimpica in Brianza: dove passa, tutte le strade chiuseA Vimercate la Fiamma inizierà il suo percorso da via Montello, proseguendo lungo via Aldo Motta fino a via Giuseppe Mazzini, svoltando poi per via Pinamonte verso via Rota. Da qui la Fiamma ... monzatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.