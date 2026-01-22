A fuoco un cassonetto della spazzatura in centro a Pisa

Nella notte, una pattuglia del Corpo Guardie di Città è intervenuta nel centro di Pisa a seguito di un incendio di un cassonetto della spazzatura. L'intervento è avvenuto durante un normale servizio di vigilanza, garantendo la sicurezza dell'area e limitando eventuali danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e le autorità stanno accertando le cause dell'incendio.

Nella notte appena trascorsa, durante un ordinario servizio di vigilanza, una pattuglia del Corpo Guardie di Città è intervenuta in centro a Pisa per l'incendio di un cassonetto. La segnalazione di allarme è pervenuta alla postazione informatica della sala operativa dell'istituto di vigilanza

