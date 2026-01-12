Trovato un cadavere vicino il capolinea dei tram a Roma | era in un cassonetto della spazzatura

Nella zona Gianicolense di Roma, vicino al capolinea dei tram, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, trovato in un cassonetto della spazzatura. La scoperta, di natura tragica, evidenzia che la morte risalirebbe a diversi giorni prima. Le autorità sono intervenute per le indagini e per accertare le cause di quanto accaduto.

