A Desio passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Desio, la Fiamma olimpica attraversa le strade della città in preparazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Per consentire il passaggio della torcia, alcune vie saranno temporaneamente chiuse nelle date del 3 e 4 febbraio. La manifestazione rappresenta un momento importante di avvicinamento ai Giochi, che avranno inizio il 6 febbraio, con l’accensione dello stadio di San Siro.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.

