A Desio passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Desio, nelle date del 3 e 4 febbraio, passerà la Fiamma olimpica in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con conseguenti chiusure temporanee di alcune strade. La manifestazione, che si concluderà il 6 febbraio con l’accensione dello stadio di San Siro, rappresenta un momento importante per l’evento internazionale che si svolgerà a breve. È consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo durante questi giorni.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

