84enne con Alzheimer si allontana dal Canavese e viene ritrovato in Valle d' Aosta grazie al GPS dell' auto

Un uomo di 84 anni con Alzheimer si è allontanato dal Canavese ed è stato rintracciato in Valle d'Aosta grazie al GPS installato nell'auto. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di ritrovare l'anziano, garantendo la sua sicurezza. Questo episodio evidenzia l'importanza di strumenti di localizzazione per la tutela delle persone con problemi di memoria.

È stato ritrovato in buone condizioni l’anziano di ottantaquattro anni scomparso nel Canavese dopo essersi allontanato improvvisamente da casa. L’uomo, affetto dal morbo di Alzheimer, era stato cercato per circa quaranta minuti dai Carabinieri che hanno coordinato le ricerche grazie alle informazioni fornite dalla moglie e al sistema GPS installato sull’auto. L’intervento si è concluso positivamente con il ritrovamento dell’anziano nei pressi di Pont-Saint-Martin, in Valle d’Aosta. La segnalazione della scomparsa Le ricerche coordinate dai Carabinieri Il ritrovamento a Pont-Saint-Martin Il ruolo della tecnologia e della collaborazione familiare Un lieto fine che invita alla prevenzione La segnalazione della scomparsa La vicenda ha avuto inizio quando la moglie dell’uomo si è accorta dell’improvvisa assenza del marito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

