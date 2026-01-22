Anziano affetto da Alzheimer si mette alla guida dell’auto la moglie chiama i carabinieri | individuato con il gps

Un anziano affetto da Alzheimer ha preso le chiavi dell’auto e si è messo alla guida, approfittando di un momento di distrazione della moglie. La donna ha prontamente allertato i carabinieri, che sono riusciti a rintracciare il veicolo grazie al sistema di localizzazione GPS. L’intervento tempestivo ha evitato potenziali rischi per lui e per gli altri sulla strada.

Ha preso le chiavi dell’auto e si è messo alla guida. Lo ha fatto in un brevissimo momento di distrazione della moglie. L’uomo, un 84enne affetto da Alzheimer, poi ha percorso le strade del Canavese. Subito la moglie si è accorta di quanto accaduto e ha chiesto aiuto ai carabinieri della centrale.🔗 Leggi su Torinotoday.it

