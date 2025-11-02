Pasolini | Mollicone ' la sua voce resta monito ed esempio di libertà intellettuale'
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Con profonda emozione porto il saluto della commissione Cultura della Camera a questa serata dedicata a Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore e regista tra i più lucidi del Novecento italiano, proprio nel luogo in cui Pier Paolo Pasolini si recò la notte del primo novembre 1975 con un giovane commensale prima del tragico agguato in cui, poche ore più tardi, avrebbe trovato la morte in un agguato infame. Un luogo iconico della città di Roma, che Pasolini amava, e che ha segnato drammaticamente la fine della sua vita". Lo ha sottolineato il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, intervenendo al 'Biondo Tevere' in occasione di 'Pasolini in forma canzone, seconda edizione', evento ideato da Marco Marchese Borrelli e promosso e sostenuto da Asi cultura in collaborazione con Parodoi Ets. 🔗 Leggi su Iltempo.it
