La Russa smonta le polemiche della sinistra | Pasolini grande intellettuale appartiene a tutti

Ci risiamo: la sinistra continua a sfoggiare la sua presunta superiorità morale, arrivando a rivendicare una sorta di paternità intellettuale di Pier Paolo Pasolini. La galassia rossa è andata su tutte le furie perché la Fondazione Alleanza Nazionale ha osato organizzare un convegno al Senato dal titolo Pasolini conservatore in occasione del cinquantenario della sua morte. E vai con la bufera contro il centrodestra, accusato di volersi appropriare del grande intellettuale italiano. Ma a spazzare via le polemiche pretestuose è stato Ignazio La Russa, che ha rispedito al mittente le farneticazioni degli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

