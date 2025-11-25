La Russa smonta le polemiche della sinistra | Pasolini grande intellettuale appartiene a tutti
Ci risiamo: la sinistra continua a sfoggiare la sua presunta superiorità morale, arrivando a rivendicare una sorta di paternità intellettuale di Pier Paolo Pasolini. La galassia rossa è andata su tutte le furie perché la Fondazione Alleanza Nazionale ha osato organizzare un convegno al Senato dal titolo Pasolini conservatore in occasione del cinquantenario della sua morte. E vai con la bufera contro il centrodestra, accusato di volersi appropriare del grande intellettuale italiano. Ma a spazzare via le polemiche pretestuose è stato Ignazio La Russa, che ha rispedito al mittente le farneticazioni degli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
INFILTRAZIONI RUSSE IN ITALIA? LUCIO CARACCIOL0 SMONTA L’ALLARME DEI SERVIZI. “Infiltrazioni della propaganda russa in Italia dopo lo scandalo corruzione in Ucraina? Per anni abbiamo evitato di parlarne per carità di patria e per carità d’Ucrain Vai su Facebook
La Russa riapre il caso Quirinale - Il presidente del Senato torna a discutere del caso di Francesco Garofani, consigliere del Quirinale. Come scrive panorama.it
La Russa torna sul caso Garofani: “Lasci l’incarico al Consiglio supremo di Difesa”. Poi la frenata - Il presidente del Senato: “Fosse stato di destra, sarebbe stato crocifisso”. Si legge su repubblica.it