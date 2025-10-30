Ztl del centro storico e di Borgo San Giuliano | estesa l’area pedonale vicina al ponte di Tiberio
Si aggiorna il perimetro della Zona a traffico limitato e dell’area pedonale del centro storico e del Borgo San Giuliano. La Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato la pedonalizzazione di viale Tiberio e delle sue traverse nel tratto dal Ponte di Tiberio fino a viale San Giuliano. Con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
