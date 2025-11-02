Zerocalcare svela Due spicci | la nuova serie in arrivo su Netflix

Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie, di cui sarà autore e regista. L’annuncio è arrivato in occasione del Lucca Comics & Games. Il nuovo progetto animato si intitolerà “Due spicci” e sbarcherà sulla piattaforma di streaming nel 2026.La nuova serie di ZerocalcareConfermata, anche in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il video in cui Zerocalcare svela il titolo della sua nuova serie animata - X Vai su X

Due Spicci: Zerocalcare svela la nuova serie animata a Lucca Comics & Games 2025. LEGGI: https://www.thinkmovies.it/due-spicci-zerocalcare-svela-la-nuova-serie-animata-a-lucca-comics-games-2025/ #duespicciserie #zerocalcare #Netflix #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook

Zerocalcare svela il titolo della sua nuova serie in arrivo su Netflix - L'annuncio è arrivato al Lucca Comics & Games: Zerocalcare torna nel 2026 su Netflix con la sua terza serie animata che si intitolerà Due Spicci. Da comingsoon.it

Zerocalcare annuncia “Due Spicci”, la nuova serie animata Netflix a Lucca Comics - A Lucca Comics 2025 il fumettista Zerocalcare svela “Due Spicci”, la sua nuova serie animata in arrivo su Netflix nel 2026. Lo riporta napolike.it

Zerocalcare ha svelato il titolo della sua nuova serie a Lucca Comics: "Due Spicci" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Zerocalcare ha svelato il titolo della sua nuova serie a Lucca Comics: 'Due Spicci' ... Lo riporta tg24.sky.it