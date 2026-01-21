Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l’Europa dovrebbe dotarsi di un proprio esercito forte, con almeno 3 milioni di effettivi. Secondo Zelensky, questa misura rafforzerebbe la sicurezza del continente e consentirebbe una risposta più efficace alle sfide comuni. La proposta evidenzia la volontà di un maggior coordinamento tra i paesi europei per garantire stabilità e difesa condivisa.

D della gionalista: I media occidentali riportano che l’attuale politica statunitense potrebbe portare i paesi europei a formare una nuova alleanza politico-militare come una sorta di sostituto o alternativa alla NATO. I leader occidentali hanno discusso con voi di tali piani? Qual è la vostra posizione su queste idee? ZELENSKYY: Questa era la nostra idea e la nostra proposta. Avere Forze Armate Europee non significa competere con l’America, no. Significa semplicemente che l’Europa, come continente separato, dovrebbe avere un proprio esercito forte. Questo non significa che la NATO possa o debba essere smantellata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “serve un esercito europeo con almeno 3 milioni di effettivi”

Vertice con Zelensky, Trump: «Telefonata produttiva con Putin». «Attesa dichiarazione all'esercito ucraino». Mosca: «Serve una decisione coraggiosa di Kiev sul Donbass»Nella recente telefonata tra Zelensky, Trump e Putin si sono affrontate le questioni legate al conflitto in Ucraina, con particolare attenzione alle possibilità di una dichiarazione ufficiale e alle decisioni sul Donbass.

Trump: «Telefonata produttiva con Putin». Alle 19 vertice con Zelensky. Kiev: "Prevista dichiarazione congiunta all'esercito ucraino" ?Mosca: «Serve decisione coraggiosa di Kiev»Nelle ultime ore si sono susseguite diverse dichiarazioni e incontri di rilievo tra leader mondiali.

Zelensky, viaggio nella crisi: il piano di Trump, lo scandalo corruzione, i possibili rivali e l'esercito in difficoltàZelensky si è scontrato con una ribellione da parte dei legislatori del suo stesso partito da quando gli organismi di controllo anti-corruzione hanno scoperto la sottrazione di 100 milioni di dollari ... ilmessaggero.it

Putin mette in campo i missili Oreshnik. Obiettivo: terrorizzare l’Ucraina e la Nato. Zelensky: serve una difesa a livello Ue. Il racconto di Francesca Mannocchi su La Stampa facebook