La Spezia Youssef ucciso per una foto scambiata con una ragazza L’sms di Atif | Domani ti sistemo io

A La Spezia, Youssef Abanoub, 18 anni, è stato ucciso in seguito a un equivoco legato a una foto scambiata con una ragazza. L’aggressione, avvenuta all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo, sarebbe stata scatenata da un messaggio di minaccia inviato da Atif: “Domani ti sistemo io”. La vicenda evidenzia le conseguenze di fraintendimenti e tensioni tra giovani.

(Adnkronos) – Sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza a scatenare l’aggressione che ieri ha portato alla morte dello studente 18enne Youssef Abanoub all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. È quanto avrebbe riferito al gip durante l’interrogatorio Zouhair Atif, 19 anni, fermato per l’omicidio del compagno di scuola. Secondo la ricostruzione investigativa, dopo aver inviato alla vittima un messaggio minaccioso (“Domani ti sistemo io”), Atif avrebbe affrontato Abanoub prima nel bagno della scuola durante l’intervallo e poi nel corridoio, dove lo ha colpito con un coltello da cucina portato da casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Spezia, Youssef ucciso per una foto scambiata con una ragazza. L’sms di Atif: “Domani ti sistemo io” Leggi anche: 18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia, 19enne marocchino Zouhair Atif: “Volevo ucciderlo, ha postato foto con mia ragazza” Leggi anche: Studente ucciso a La Spezia, il coetaneo arrestato: “Aveva postato una foto con la mia ragazza” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Spezia, studente ucciso a scuola da un compagno: accoltellato per una foto sbagliata sui social; La Spezia, Youssef ucciso per una foto scambiata con una ragazza. L'sms di Atif: Domani ti sistemo io; “Youssef è rientrato in classe, era scosso. Poi è stato accoltellato davanti a noi”: omicidio a scuola, panico tra i compagni; Inseguito con il coltello e ucciso nella scuola: “Non doveva postare la foto della mia fidanzata”. La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: “Accoltellato per foto con ragazza” - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, studente ucciso a scuola. tg24.sky.it

La Spezia, Youssef ucciso per una foto scambiata con una ragazza. L’sms di Atif: “Domani ti sistemo io” - (Adnkronos) – Sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza a scatenare l’aggressione che ieri ha portato alla morte dello studente 18enne Youssef Abanoub all’interno dell’istituto Einaudi- sassarinotizie.com

La Spezia, “domani ti sistemo io”. La lite per una foto e poi l'omicidio a scuola - Sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza a scatenare l’aggressione che ieri ha portato alla morte dello studente 18enne Youssef Abanoub ... iltempo.it

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini alla trasmissione di Radio 24 “Amici e nemici” dopo la morte del 18enne Abanoub Youssef: «Serve un lavoro culturale e valoriale» - facebook.com facebook

La Spezia. Il 19enne marocchino Zouhair Atif ha accoltellato a morte in aula il coetaneo egiziano Abanoub Youssef. Dopo l’arresto ha dichiarato di aver agito con l’intenzione di uccidere. Si tratta dunque di omicidio volontario, e probabilmente pure premeditat x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.