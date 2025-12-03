Il 2025 è iniziato alla grande per la WWE, che ha siglato un accordo multimiliardario con il gigante dello streaming Netflix, diventato la nuova casa di Raw negli Stati Uniti ed in gran parte del mondo. In tutto il mondo, Netflix è diventata la sede dei programmi WWE, dato che il colosso dell’intrattenimento sportivo, ora sotto il controllo di TKO Group, ha abbracciato l’era dello streaming. Il primo episodio di Raw su Netflix ha visto Roman Reigns emergere come l’unico vero Tribal Chief dopo aver sconfitto Solo Sikoa, Rhea Ripley detronizzare Liv Morgan e diventare Women’s World Champion ed è stato messo in scena uno dei più grandi incontri della storia della compagnia tra CM Punk e Seth Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Amare notizie per Raw su Netflix