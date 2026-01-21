È stata annunciata la data di uscita di Wildwood, il nuovo film dello Studio Laika. Nel 2026, il cinema di animazione si prepara a offrire diverse novità, tra cui sequel attesi come Toy Story 5, Minions 3 e Hoppers. Wildwood si distingue come una delle produzioni più attese, promettendo di consolidare la reputazione dello studio per storie originali e tecniche di alta qualità.

Il 2026 si preannuncia come un anno d’oro per il cinema d’animazione. Mentre i riflettori sono puntati su sequel kolossal come Toy Story 5, Minions 3 e l’atteso Hoppers, c’è un titolo che sta già facendo battere il cuore ai cinefili: Wildwood, l’ultima fatica del pluripremiato Studio Laika. Dopo una lunga attesa, è stata finalmente ufficializzata la data di uscita: Wildwood debutterà nelle sale il 23 ottobre 2026, distribuito da Fathom Entertainment. Questo evento segna il ritorno della stop-motion di qualità a sei anni di distanza da Missing Link (2019). Perché Wildwood è il film d’animazione più atteso del 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Wildwood: Annunciata la data d’uscita del nuovo film dello Studio Laika!

