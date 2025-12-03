Gran Turismo 7 annunciata la data di uscita dell’update gratis Spec III e del DLC a pagamento Power Pack

Sony e Polyphony Digital hanno confermato l’arrivo simultaneo dell’ update gratuito Spec III (versione 1.65) e del Power Pack, la nuova espansione premium dedicata alla versione PS5 di Gran Turismo 7. Entrambi i contenuti saranno disponibili dal 4 dicembre alle 09:00 italiane e rappresentano uno dei più grandi ampliamenti dell’esperienza di gioco fin dal lancio. L’obiettivo è duplice: arricchire la simulazione per tutti i giocatori con nuove auto, piste e funzionalità, e offrire ai piloti più esigenti un contenuto avanzato che riproduce in modo autentico la struttura di un weekend di gara reale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gran Turismo 7, annunciata la data di uscita dell’update gratis Spec III e del DLC a pagamento Power Pack

