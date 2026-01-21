Washington mantiene la linea dura nel Pacifico Sequestrata un’altra nave venezuelana

Washington rafforza la sua presenza nel Pacifico con il sequestro di una nave venezuelana, segnando un ulteriore passo nella strategia statunitense di controllo sulle risorse energetiche del Venezuela. L’operazione, annunciata dalle forze armate degli Stati Uniti, si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le due nazioni e di attenzione globale alle questioni energetiche e geopolitiche della regione.

Washington mantiene la linea dura nel Pacifico. Le forze armate statunitensi hanno annunciato il sequestro di una settima petroliera collegata al Venezuela, nel quadro di una strategia volta a rafforzare il controllo di Washington sulla produzione e sulla vendita delle risorse petrolifere del Paese sudamericano. A renderlo noto è stato lo U.S. Southern Command (Southcom), secondo il quale la nave sequestrata è la motovedetta Sagitta, intercettata nei Caraibi come parte del blocco imposto alle imbarcazioni petrolifere in entrata e in uscita dal Venezuela. Il comando ha sottolineato che l’operazione si è svolta “senza incidenti”, diffondendo anche un video che mostrerebbe forze statunitensi avvicinarsi alla nave e salire a bordo. 🔗 Leggi su Formiche.net

