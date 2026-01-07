Usa sequestrata altra nave nei Caraibi
Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda nave petroliera nei Caraibi, secondo il Comando Sud. L’operazione, avvenuta il 17 ottobre, rientra nelle attività di controllo e sicurezza nelle acque della regione. La notizia evidenzia l’intensificarsi delle misure di monitoraggio marittimo adottate dagli Stati Uniti nella zona. Ulteriori dettagli sull’evento sono ancora in fase di aggiornamento.
17.10 Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera, questa volta nel Mar dei Caraibi, secondo il Comando Sud degli Stati Uniti.La nave, una"petroliera della flotta ombra ", è stata requisita in un'operazione all'alba. "La nave intercettata, MT Sophia,operava in acque internazionali e conduceva attività illecite nel Mar dei Caraibi", afferma l'esercito Usa in un comunicato. "La Guardia Costiera statunitense sta scortando la nave negli Usa per la disposizione finale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Tensioni Usa-Venezuela: sequestrata nave al largo dei Caraibi
Leggi anche: Washington affonda un’altra nave nei Caraibi. E Maduro ordina di scortare le petroliere che Trump vuole bloccare
Venezuela, gli Usa sequestrano due petroliere. Mosca: «Illegale». Trump: a noi fino a 50 mln di barili di petrolio; Nave pedinata dagli Usa, giallo su bandiera russa dipinta sullo scafo; Il caso della «Bella 1», la nave della «flotta ombra» che trasporta petrolio. Mosca agli Usa: «Non toccatela». E Washington esegue; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.
Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. msn.com
Gli Usa sequestrano una petroliera russa, poi un'altra legata al Venezuela: la Marinera inseguita per settimane e la "flotta oscura" - Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera Marinera dopo oltre due settimane di inseguimento nell'Atlantico. msn.com
Gli Usa hanno sequestrato la petroliera russa Marinera - La nave cercava di sfuggire al sequestro statunitense da più di due settimane, quando aveva tentato invano di caricare petrolio in un porto venezuelano. repubblica.it
USA Sequestra Petroliera Venezuela: USS Gerald Ford e Operazione 2025
CRONACA: SEQUESTRATA, A CAMPOREALE, UNA DISCARICA ABUSIVA DENUNCIATO 52 ENNE Nell’hinterland del Partinicese è stata sequestrata un’altra discarica abusiva di circa 1400 metri quadri; que - facebook.com facebook
Il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha annunciato su X il sequestro nel Mar dei Caraibi di un'altra petroliera legata al Venezuela, la Sophia, che era "senza bandiera e soggetta a sanzioni, appartenente alla cosiddetta 'flotta oscura'". #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.