Usa sequestrata altra nave nei Caraibi

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda nave petroliera nei Caraibi, secondo il Comando Sud. L’operazione, avvenuta il 17 ottobre, rientra nelle attività di controllo e sicurezza nelle acque della regione. La notizia evidenzia l’intensificarsi delle misure di monitoraggio marittimo adottate dagli Stati Uniti nella zona. Ulteriori dettagli sull’evento sono ancora in fase di aggiornamento.

17.10 Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera, questa volta nel Mar dei Caraibi, secondo il Comando Sud degli Stati Uniti.La nave, una"petroliera della flotta ombra ", è stata requisita in un'operazione all'alba. "La nave intercettata, MT Sophia,operava in acque internazionali e conduceva attività illecite nel Mar dei Caraibi", afferma l'esercito Usa in un comunicato. "La Guardia Costiera statunitense sta scortando la nave negli Usa per la disposizione finale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

