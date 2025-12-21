Gli Stati Uniti aumentano la pressione sul Venezuela colpendo il suo bene più prezioso: il petrolio. La Guardia Costiera americana ha assaltato e sequestrato un’altra petroliera di Caracas, a dieci giorni di distanza dall’operazione contro la Skipper, nel Mar dei Caraibi, in acque internazionali. A supportare l’operazione anche gli uomini del Dipartimento della Difesa che hanno trasferito a bordo dell’imbarcazione i guardacoste. La conferma è arrivata dalla segretaria alla sicurezza interna Usa Kristi Noem in un post sui social media, precisando che l’operazione “è avvenuta prima dell’alba”. Un video pubblicato sotto al post di Noem mostra una persona che si cala con una corda da un elicottero sul ponte della petroliera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Stati Uniti assaltano un’altra petroliera del Venezuela: la nave sequestrata in acque internazionali

