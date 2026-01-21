Wanda Nara multe stradali per 10mila euro | Ho circa 20 auto difficile capire a quale si riferiscano

Wanda Nara è al centro dell'attenzione per aver ricevuto multe stradali per circa 10.000 euro in Argentina. Con una collezione di circa 20 auto, la questione delle violazioni al codice della strada ha suscitato interesse sui media sudamericani. La vicenda evidenzia le difficoltà nel identificare a quale veicolo si riferiscano le sanzioni, considerando la vasta flotta di auto di cui dispone.

Wanda Nara torna al centro della cronaca per una notizia che è diventata virale in Sudamerica. L'ex moglie di Mauro Icardi sembra essere una vera indisciplinata al volante vista la mole di multe collezionate in Argentina tra divieti di sosta, superamento dei limiti di velocità e altre violazioni. Secondo quanto rivelato dai giornalisti del programma televisivo "A la tarde ", che si è spesso occupato della vita privata da Wanda, l'imprenditrice avrebbe collezionato, se così si può dire, ben 92 multe per infrazioni commesse lungo le strade di Buenos Aires. Le multe e le parole di Wanda. Le sanzioni stradali costeranno a Wanda Nara ben 9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Wanda Nara: "Le 92 multe non sono mie. Ho circa 20 auto ma guido poco"Wanda Nara si difende dalle accuse di aver ricevuto 92 multe, affermando che non le appartengono e che possiede circa 20 auto, ma guida poco.

Wanda Nara: "Così ho conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi"Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi.

Argomenti discussi: Dall'Argentina: Wanda Nara nei guai, 94 multe e un debito multimilionario; Wanda Nara: Le 92 multe non sono mie. Ho circa 20 auto ma guido poco; Wanda Nara regina delle multe: l'incredibile debito svelato in diretta tv in Argentina; Wanda Nara: Non ho multe. E annuncia il suo ritorno nella tv italiana.

