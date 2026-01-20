Wanda Nara | Le 92 multe non sono mie Ho circa 20 auto ma guido poco

Da gazzetta.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wanda Nara si difende dalle accuse di aver ricevuto 92 multe, affermando che non le appartengono e che possiede circa 20 auto, ma guida poco. Dall’Argentina arrivano voci e critiche, mentre la showgirl chiarisce la sua posizione. In un’intervista affronta anche temi legati al lavoro, al futuro e a un possibile ritorno in televisione in Italia.

Il suo nome continua a far notizia, a prescindere dal gossip che la riguarda. Wanda Nara è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo che, in Argentina, una trasmissione televisiva ha reso pubblici alcuni dati relativi a presunte infrazioni stradali a lei intestate. Numeri importanti, che hanno subito fatto il giro dei media e dei social. Secondo quanto emerso dal programma A la tarde, dai registri ufficiali risulterebbero 92 multe accumulate negli anni nella provincia e nella città autonoma di Buenos Aires, per un importo complessivo superiore ai 16 milioni di pesos. Le violazioni segnalate riguarderebbero eccessi di velocità, soste vietate e mancati pagamenti dei pedaggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

wanda nara le 92 multe non sono mie ho circa 20 auto ma guido poco

© Gazzetta.it - Wanda Nara: "Le 92 multe non sono mie. Ho circa 20 auto ma guido poco"

Wanda Nara: "Così ho conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi"Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi.

Leggi anche: Le auto elettriche e l’Ue, parla Guido Tocci (Dacia): «Siamo contro le multe, ma non si può bloccare la transizione dopo anni di investimenti»- L’intervista

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mauro Icardi ha bloccato le carte di credito di Wanda Nara per impedire la separazione, e non è la prima volta - Wanda Nara e Mauro Icardi sono al divorzio? Lui blocca le carte di credito: che ne sarà delle figlie? (getty images) Sarebbe emersa un'indiscrezione preoccupante al programma televisivo argentino ... alfemminile.com

Mauro Icardi replica a Wanda Nara: ha abbandonato le figlie e mi tradiva - Non si è fatta attendere la risposta di Mauro Icardi a Wanda Nara. L’ex moglie del calciatore, ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha accusato nei giorni scorsi l’attaccante del Galatasaray di ... quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.