Wanda Nara si difende dalle accuse di aver ricevuto 92 multe, affermando che non le appartengono e che possiede circa 20 auto, ma guida poco. Dall’Argentina arrivano voci e critiche, mentre la showgirl chiarisce la sua posizione. In un’intervista affronta anche temi legati al lavoro, al futuro e a un possibile ritorno in televisione in Italia.

Il suo nome continua a far notizia, a prescindere dal gossip che la riguarda. Wanda Nara è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo che, in Argentina, una trasmissione televisiva ha reso pubblici alcuni dati relativi a presunte infrazioni stradali a lei intestate. Numeri importanti, che hanno subito fatto il giro dei media e dei social. Secondo quanto emerso dal programma A la tarde, dai registri ufficiali risulterebbero 92 multe accumulate negli anni nella provincia e nella città autonoma di Buenos Aires, per un importo complessivo superiore ai 16 milioni di pesos. Le violazioni segnalate riguarderebbero eccessi di velocità, soste vietate e mancati pagamenti dei pedaggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Wanda Nara: "Le 92 multe non sono mie. Ho circa 20 auto ma guido poco"

Wanda Nara: "Così ho conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi"Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi.

