' Volterra a tavola con il territorio' | torna l' itinerario gastronomico culturale firmato Confersercenti

“Volterra a tavola con il territorio” è l’itinerario gastronomico e culturale promosso da Confesercenti, parte del programma regionale “Appunti di Viaggio”. Questa iniziativa invita turisti e residenti a scoprire le tradizioni culinarie e il patrimonio storico di Volterra, attraverso un percorso che valorizza le eccellenze locali e l’autenticità del territorio. Un’occasione per conoscere e apprezzare le peculiarità di questa città toscana in modo autentico e rispettoso.

Un viaggio alla scoperta di Volterra: è l' iniziativa di Confesercenti 'Volterra a tavola con il territorio', all'interno del programma regionale 'Appunti di Viaggio', aperta a turisti e residenti. L'obiettivo è quello di promuovere la città etrusca e le sue ricchezze in un periodo dell'anno in.

