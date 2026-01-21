' Volterra a tavola con il territorio' | torna l' itinerario gastronomico culturale firmato Confersercenti

“Volterra a tavola con il territorio” è un itinerario gastronomico e culturale promosso da Confesercenti, all’interno del progetto regionale “Appunti di Viaggio”. Questa iniziativa invita turisti e residenti a scoprire le tradizioni culinarie e il patrimonio storico di Volterra, offrendo un’esperienza autentica e educativa nel rispetto della città e delle sue eccellenze locali.

Un viaggio alla scoperta di Volterra: è l' iniziativa di Confesercenti 'Volterra a tavola con il territorio', all'interno del programma regionale 'Appunti di Viaggio', aperta a turisti e residenti. L'obiettivo è quello di promuovere la città etrusca e le sue ricchezze in un periodo dell'anno in cui il turismo è meno attivo. Il progetto si articolerà in tre giornate, domenica 8 febbraio, sabato 14 febbraio e domenica 22 febbraio, e toccherà il Museo Etrusco Guarnacci, la Pinacoteca Comunale, l'Ecomuseo dell'Alabastro, il Palazzo dei Priori, l'Acropoli Etrusca, la Cisterna Romana e il Teatro Romano.

