In alto oltre le vette | un itinerario culturale nel nostro territorio tra sport montagne e radici

Oltre le vette delle nostre montagne si sviluppa un percorso culturale che unisce sport, paesaggi e tradizioni. Dal 28 gennaio al 30 agosto 2026, Palazzo Besta ospiterà una mostra dedicata a questi elementi, testimonianza della nostra storia e identità territoriale. Un’occasione per scoprire come sport e montagna abbiano plasmato il nostro patrimonio culturale e paesaggistico nel tempo.

Palazzo Besta ospiterà dal 28 gennaio al 30 agosto 2026 una mostra dedicata al mondo dello sport e delle montagne, parte integrante della storia del nostro patrimonio paesaggistico, territoriale e culturale.L'esposizione è promossa da Regione Lombardia in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" di Torino e la Direzione regionale Musei nazionali Veneto – Museo Nazionale Collezione Salce. L'iniziativa rientra nel programma ufficiale dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, testimoniando il dinamismo della prospettiva culturale anche nel contesto delle celebrazioni olimpiche.

