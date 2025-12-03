Grana Padano nel 2025 produzione record

In questi primi nove mesi del 2025 si è osservata una dinamica produttiva notevolmente aumenta, tanto che da gennaio a settembre la crescita della produzione è raddoppiata rispetto all’aumento dei consumi. Un dato allarmante che si accompagna al tracollo del prezzo del latte (soprattutto lo spot). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grana Padano e Taleggio, Bresaola della Valtellina e Salame di Varzi, Pera Mantovana e Asparago di Cantello. E ancora Miele varesino e Olio extravergine del Garda. Vi è venuta già l’acquolina in bocca? Sono solo alcuni dei prodotti Dop e Igp della Lombar - facebook.com Vai su Facebook

Grana Padano: Una bontà da medaglia - Grana Padano, il formaggio più consumato al mondo, presenta la sua nuova campagna di comunicazione, segnata da un importante switch strategico: dal concetto di “Fatto Bene” a quello di “Fa Stare Bene” ... Da novella2000.it

Piloni (Pd) LA DESTRA:SÌ ALLE DISCARICHE NEI TERRITORI DEL GRANA PADANO E DEL REGGIANO - Piloni (Pd) LA DESTRA DICE SÌ ALLE DISCARICHE NEI TERRITORI DOVE SI PRODUCONO GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO ... Scrive welfarenetwork.it

Al Meeting di Rimini la storia del Grana Padano raccontata dai giovani della filiera - Nel 1135 all’Abbazia di Chiaravalle i monaci cistercensi crearono la prima forma del “caseus vetus” o “formai de grana”, utilizzando il latte non consumato e rendendolo un formaggio destinato a durare ... Da repubblica.it

“No al dazio doppio sul Parmigiano”. Tajani protesta - ROMA – Si muove anche il nostro ministero degli Esteri per gestire l’ultima crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti. Come scrive repubblica.it

Doppi dazi su Parmigiano e Grana, interviene la Farnesina - Le dogane portuali Usa di New York e del New Jersey avrebbero applicato un dazio più alto per il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. Come scrive ansa.it

Da Barilla al Grana Padano, da Giorgio Armani a Gucci, dalla Ferrari alla Fiat: storia ed eccellenze delle imprese italiane - Da Barilla al Grana Padano, da Giorgio Armani a Gucci, dalla Ferrari alla Fiat: sono solo alcuni dei brand molto noti che citano i pensatori "intransigenti" del ... Da ilgazzettino.it