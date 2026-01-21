volano le rinnovabili record di produzione per il fotovoltaico nel 2025

Nel 2025, la produzione di energia fotovoltaica ha raggiunto nuovi record, secondo i dati di Terna, gestore della rete elettrica nazionale. Questa crescita testimonia l'importanza delle fonti rinnovabili nel panorama energetico italiano, contribuendo alla transizione verso un sistema più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili. I risultati evidenziano un progresso significativo nel settore delle energie pulite, elemento chiave per il futuro energetico del paese.

Volano le rinnovabili, ed è record di produzione per il fotovoltaico nel 2025. Questo quanto emerge dalla rilevazione di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Già dal bollettino mensile dell’estate scorsa le rinnovabili coprivano quasi la metà della domanda di energia elettrica. Superato il target 2021-2025. Secondo Terna, considerando tutte le fonti rinnovabili, nel 2025 l’incremento di capacità in Italia è stato pari a 7.191 MW (Megawatt). Il target fissato per il quinquennio 2021-2025 di nuove installazioni è stato superato di 1.605 MW. Crescita di oltre il 25%. Guardando alle singole fonti di energia, la produzione fotovoltaica è in crescita del +25,1% nel 2025 raggiungendo il nuovo record storico: supera i 44 TWh (Terawattora) con un picco nel mese di giugno a 5,7 TWh e un incremento del +35,6% rispetto al giugno del 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

