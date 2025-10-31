Quando il tifo è più prezioso dei gioielli di Napoleone | uno dei ladri del Louvre arrestato mentre era allo stadio per vedere il Paris Fc

La storia più assurda del momento – quella del furto degli otto gioielli di Napoleone al Louvre a Parigi – si arricchisce di eventi ancora più curiosi. Uno dei presunti responsabili è stato infatti fermato mentre era in fila per entrare allo stadio Jean Bouin di Parigi, casa del Paris Fc, club di Ligue 1. L’arrestato è infatti un tifoso del secondo club parigino e stava per entrare per assistere al match di campionato contro il Lione, peraltro spettacolare, finito 3-3 dopo che la squadra di Fonseca è stata anche in vantaggio 0-3. Secondo la polizia, l’uomo guidava uno dei due scooter con cui sono poi scappati i ladri che hanno fatto irruzione nel museo parigino in pieno giorno, utilizzando un montacarichi e aprendo le finestre e le teche grazie a una sega elettrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

