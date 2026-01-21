Vigili a Cinque Cerchi Nuova sala operativa con tecnologia GenesiX e 1.500 agenti in strada

Vigili a Cinque Cerchi: una nuova sala operativa dotata di tecnologia GenesiX coordina oltre 1.500 agenti in strada. Con 64 telecamere, il sistema monitora i punti critici di Milano e Cortina durante le Olimpiadi invernali, garantendo sicurezza e controllo nei luoghi sensibili, a partire dalla cerimonia di inaugurazione del 6 febbraio allo stadio di San Siro.

Un Grande Fratello della sicurezza con 64 telecamere che monitorano in contemporanea i punti più critici della città e serviranno per controllare strade e luoghi sensibili durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina che partiranno il prossimo 6 febbraio con la cerimonia di inaugurazione allo stadio di San Siro. “Occhi elettronici“ puntati percorso della fiaccola, sugli itinerari dei capi di Stato presenti (in primis quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella) e sulla viabilità durante i giorni caldi dell’evento a Cinque Cerchi. Ieri mattina, all’inaugurazione della nuova Centrale operativa della Polizia locale in piazza Beccaria che ora può contare sul sistema GenesiX fornito da Leonardo, il maxi-schermo mostrava le immagini prima dell’area esterna a San Siro e poi quella di Piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

