Polizia locale nuova tecnologia e maxischermi in sala operativa

La polizia locale investe 95mila euro in nuove tecnologie e maxischermi per la sala operativa. Questo intervento rappresenta un primo passo verso un sistema di videosorveglianza integrato con l’infomobilità, migliorando la gestione delle emergenze e la sicurezza urbana. L’iniziativa, annunciata dall’assessore Angeloni, mira a rafforzare le capacità operative della polizia locale attraverso strumenti più efficaci e aggiornati.

Giaveno: nuova auto e più agenti per la sicurezza della Polizia Locale - GIAVENO – L’Amministrazione Comunale di Giaveno consolida il proprio impegno per la sicurezza del territorio attraverso un significativo potenziamento del Comando di Polizia Locale. lagendanews.com

Tecnologia e sicurezza. La Polizia locale rilancia. Nuova centrale operativa - Un muro di schermi che proietta in tempo reale le immagini provenienti dalle 108 telecamere e dai 53 varchi elettronici per la lettura delle targhe auto installati sul territorio. ilrestodelcarlino.it

Genova - l luogo dove aveva scelto di abbandonarlo era troppo affollato, così ha deciso di spostarsi nelle vie limitrofe, legare il cane a un palo e lasciarlo lì. Per fortuna le indagini della polizia locale hanno permesso di risalire all'autore del gesto, che è stato d - facebook.com facebook

Trova un #portafogli con all'interno oltre 500 euro in contanti e consegna tutto ad una pattuglia della polizia locale. È accaduto a #Foggia. Protagonista del ritrovamento un cittadino marocchino di 46 anni, regolare sul territorio italiano e residente nella zona x.com

