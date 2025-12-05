Reggia di Caserta l’Orchestra da Camera di Caserta con il violino di Simon Zhu

Un weekend di grande musica tra Aversa, Caserta e Capua con l’Orchestra da Camera di Caserta e il talento di Simon Zhu, Premio Paganini 2023.. Prosegue alla Reggia di Caserta il ciclo Classico>Romantico dell’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte, che sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17.30 nella Cappella Palatina presenta uno degli appuntamenti di punta della Rassegna: l’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio, con la partecipazione del violinista Simon Zhu, Premio Paganini 2023. Il programma accosta la Sinfonia n.10 in Si minore di Felix Mendelssohn, la Sinfonia n.63 in Do maggiore “ La Roxelane ” di Franz Joseph Haydn e il Concerto n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Reggia di Caserta, l’Orchestra da Camera di Caserta con il violino di Simon Zhu

