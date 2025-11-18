ICO Suoni del Sud stagione 2025 2026 | appuntamento con l’Orchestra Filarmonica Campana

La quarta stagione concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud prosegue con l'undicesimo appuntamento, ospitando un prestigioso complesso. Venerdì 21 novembre alle 20.30, il Teatro Giordano di Foggia accoglierà l’Orchestra Filarmonica Campana per il concerto intitolato ‘L’Eco dell’Anima mia – Arie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

