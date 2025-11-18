ICO Suoni del Sud stagione 2025 2026 | appuntamento con l’Orchestra Filarmonica Campana

Foggiatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta stagione concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud prosegue con l'undicesimo appuntamento, ospitando un prestigioso complesso. Venerdì 21 novembre alle 20.30, il Teatro Giordano di Foggia accoglierà l’Orchestra Filarmonica Campana per il concerto intitolato ‘L’Eco dell’Anima mia – Arie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Foggia, al teatro Giordano presentata la Quarta Stagione concertistica dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” - Spazierà tra generi e stili, con serate che abbracceranno la grande tradizione classica, incursioni nel jazz, omaggi a grandi compositori e interpreti e progetti speciali FOGGIA - Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ico Suoni Sud Stagione