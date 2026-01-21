Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 21 gennaio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità: un incidente sul raccordo anulare è stato risolto, mentre si registrano code sulla Tiburtina, la A24 nei pressi di Portonaccio, la Pontina vicino a Borgo Piave, e sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e Malafede. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti di Astral Infomobilità per informazioni aggiornate e percorsi alternativi.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare risolto incidente in internet Alatri fare Casal del Marmo con la circolazione ora tornata regolare sempre interna Contrà bufalotte Tiburtina in esterna invece auto in coda tra Casilina e la Roma Teramo cose anche nel tratto Urbano della A24 altezza Portonaccio in direzione tanto ci spostiamo sulla Pontina auto in coda per un incidente in direzione di Roma nei pressi di Borgo Piave rimanendo nel quadrante sud della Capitale con me anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede così come sulla via Appia all'altezza dell' aeroporto di roma-ciampino Daddario auto linea stanno immobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

