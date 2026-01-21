Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore dell'8:40 del 21 gennaio 2026, si registrano code sulla viabilità di Roma e Lazio. Il raccordo anulare interno presenta rallentamenti tra Bufalo e Tiburtina, e tra Roma Nord e Appia. All'esterno si segnalano congestioni sulla A24, sulla tangenziale est e sulla via Pontina, con traffico intenso anche nel quadrante sud. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni e percorsi alternativi.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare interna code tra bufalo e Tiburtina e tra la diramazione Roma nord e Appia mentre esterna auto in coda ad altezza Aurelia e poi proseguendo sulla Ardeatina e la Roma Teramo cose anche nel tratto Urbano della A24 tre raccordo anulare la tangenziale est In quest'ultima direzione entrata verso Roma cose sulla via Flaminia 3 raccordo anulare in via due ponti in direzione centro così come sulla via Pontina con altri 40 spinaci per raccordo anulare sempre il quadrante sud della capitale code anche sulla Cristoforo Colombo via di Malafede in direzione e raccordo anulare da dare al tuo linea sono i fusibili è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

