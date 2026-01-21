Via subito Loftus-Cheek saluta il Milan | prezzo fissato lo prende una big
Ruben Loftus-Cheek potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane, con un accordo già definito con una big del calcio europeo. La trattativa, finalizzata a un trasferimento in prestito o in vendita, rappresenta un'importante operazione di mercato per i rossoneri. Il centrocampista inglese, attualmente in rosa, potrebbe quindi cambiare squadra, contribuendo a rinnovare il reparto mediano del club.
Ruben Loftus-Cheek potrebbe salutare il Milan a stretto giro di posta con il centrocampista inglese che potrebbe regalare un’entrata ai rossoneri in questa sessione di calciomercato. Sempre importante per il Milan, ma mai titolare fisso, per Loftus-Cheek potrebbero aprirsi le porte di un’altra grande squadra europea nel giro di pochi giorni. Il Milan pronto a salutare Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da TalkSport, al Manchester United sarebbe stata offerta la possibilità di ingaggiare Ruben Loftus-Cheek immediatamente con i rossoneri che potrebbero chiedere circa 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore in scadenza di contratto nel giugno del 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Milan vale la pena cedere Loftus-Cheek? Una decisione da prende non a cuor leggeroIl mercato di gennaio si avvicina, e il Milan si confronta con una decisione cruciale: cedere o meno Loftus-Cheek.
